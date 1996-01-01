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По следам банды исламистов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

11 марта прошло предварительное слушание судебного дела двух участников радикальной исламистской группировки, организовавшей нападения на предпринимателей во Владивостоке.

Двум членам исламистской банды, в ходе задержания которых год назад ОМОН и спецназ ФСБ штурмовали квартиру во Владивостоке, предъявлены обвинения, сообщили в военном следственном отделе СКП РФ по Тихоокеанскому флоту. Бывший военнослужащий Джаватхан САЛМАНОВ и бывший милиционер Эдуард ЗАССЕТЫ обвиняются более чем по пяти статьям УК РФ, сообщила газета "Коммерсант" - от участия банде до убийства. Кроме того, Салманову, скрывшемуся в 2008 г. из 692-го центра спецфизподготовки в Хабаровске, предъявлено обвинение в дезертирстве.

На след межэтнической банды радикальных исламистов, заподозренной в жестоком вооруженном нападении на китайских предпринимателей, совершенном 6 марта 2009 г., оперативники уголовного розыска вышли спустя неделю после преступления. Пятеро подозреваемых забаррикадировались в квартире на пр-те "Красного знамени". "Брать" квартиру пришлось ОМОНу и спецназу ФСБ. В ходе штурма трое оборонявшихся были убиты.

В квартире было найдено большое количество исламистской литературы и видеозаписей радикального толка, а также большое количество оружия и боеприпасов, привезенных из Чечни. Накопленный арсенал, как утверждает следствие, созданная в 2008 году банда использовала для жестоких и дерзких разбойных нападений на предпринимателей.

Задержанные члены банды в содеянном не раскаиваются, заявляя, что российский суд для них "это не суд", а судить их будут "в другом месте". По данным следствия, в день штурма участники группировки связались со своими родственниками и духовными лидерами, от которых получили "благословение на смерть". По совокупности обвинений обвиняемым грозит вплоть до высшей меры наказания.

Между тем, по данным правоохранительных органов, в банду входило гораздо больше человек, чем было уничтожено и задержано во время спецоперации. Еще трое исламистов на данный момент находятся в розыске. Личности разыскиваемых не раскрываются, однако ранее сообщалось, что это выходцы из республик Северного Кавказа не старше 30 лет.

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