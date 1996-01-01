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Незаконная надстройка на Сабанеева пойдет под снос

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По удовлетворённому судом иску прокурора Первореченского района Владивостока будет снесено самовольно возведённое строение.

Проведённой прокуратурой Первореченского района города Владивостока по многочисленным жалобам граждан проверкой установлено, что на земельном участке в районе дома № 15 по ул. Сабанеева расположено незавершённое шестиэтажное здание торгового центра. Первые два этажа торгового центра эксплуатируются, возводится шестой, мансардный, этаж.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 03.03.06 № 25-25-01/030/2006-48, на основании договора купли-продажи объекта недвижимости Гусов С.Н. является собственником одноэтажного здания магазина общей площадью 75,60 кв.м. по ул. Сабанеева, 15-во Владивостоке. Откуда еще пять этажей?

По информации Управления градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока, разрешение на строительство второго-шестого этажей торгового центра по указанному адресу не выдавалось, проектная документация не имеет положительного заключения государственной экспертизы проекта. Решением Первореченского районного суда от 30.12.2009 иск прокурора района удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу, судебными приставами возбуждено исполнительное производство.

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