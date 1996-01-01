Прокуратура научила инспекторов заполнять путевки

По результатам прокурорской проверки 9 должностных лиц ФГУ "Амуррыбвод" привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о рыболовстве. Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, госучреждение допускало небрежность при оформлении путевок гражданам для добычи ВБР в целях любительского и спортивного рыболовства. В договорах не указывались виды, подлежащие вылову, отсутствовали полные сведения о месте добычи. В ряде путевок указывался размер ячеи, запрещенный Правилами рыболовства. Кроме того, установлены факты выдачи гражданам путевок без предварительной оплаты.