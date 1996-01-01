Пожар в затоне

Крупным пожаром, который произошел в хабаровском Затоне, уничтожены 2 дебаркадера водоизмещением до 1 тыс. тонн, которые принадлежат "Амурскому речному пароходству" и "Хабаровскому водному транспорту", а также патрульный теплоход судоходной инспекции водоизмещением до 50 тонн и надстройка (около 20%) самоходного теплохода СТ-6-38 (сухогруза), также принадлежащие "Амурскому речному пароходству". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщили редакции в Дальневосточном региональном центре МЧС, пожарные получили сообщение от сторожа базы ЗАО "Хабаровская РЭБ флота" о возгорании дебаркадера по ул. Оборонная, 1 в районе Затона 18 декабря, в 15.49. Общая площадь пожара, которому была присвоена 3-я категория сложности, составила 1500 кв. метров.

В тушении пожара участвовали 68 человек и 20 единиц техники. В 20.56 пожар был локализован. А в 01.49 ночи 19 декабря полностью ликвидирован. Для полной ликвидации последствий пожара в воскресенье на месте работали 7 пожарных расчетов.

19 декабря на месте пожара начала работать оперативно-следственная группа. Она занимается определением причин пожара и величины понесенного материального ущерба. На основании результатов ее работы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.