Убийцы семейной пары надолго сядут на нары

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела по факту двойного убийства, совершенного в г. Артеме. Для расследования дерзкого по форме и тяжкого по сути преступления правоохранительным органам понадобился почти год и вот на этой неделе утвержденное прокурором дело передано в суд.

Как сообщила старший помощник Руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ, следствием завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Николаева, обвиняемого в организации убийства двух лиц из корыстных побуждений, в грабеже, совершенном группой лиц и в незаконном хранении огнестрельного оружия и исполнителя убийства Виктора ПЫЛЬНОВА.

Следствием установлено, что в марте прошлого года Николаев разработал план вооруженного нападения на сотрудников автомагазина "Аком" в г. Артеме, их убийстве и хищении денежных средств.

В реализации преступного умысла ему должен был помочь Пыльнов. Вечером злоумышленники подъехали к магазину, где находилась женщина продавец-консультант. Она закрывала магазин и в этот момент Николаев, который следил за окружающей обстановкой заметил, что за продавцом приехал её муж, который может помещать реализации задуманного. Тогда Николаев дал указание Пыльнову совершить убийство обоих. После совершения убийства, злоумышленники взломали сейф и похитили денежные средства на сумму более 500 тысяч рублей.

По закону убийцам и грабителям грозит пожизненный срок лишения свободы.