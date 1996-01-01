www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 59.68 р.
EUR: 76.83 р. 10 CNY: 97.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Убийцы семейной пары надолго сядут на нары

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела по факту двойного убийства, совершенного в г. Артеме. Для расследования дерзкого по форме и тяжкого по сути преступления правоохранительным органам понадобился почти год и вот на этой неделе утвержденное прокурором дело передано в суд.

Как сообщила старший помощник Руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ, следствием завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Николаева, обвиняемого в организации убийства двух лиц из корыстных побуждений, в грабеже, совершенном группой лиц и в незаконном хранении огнестрельного оружия и исполнителя убийства Виктора ПЫЛЬНОВА.

Следствием установлено, что в марте прошлого года Николаев разработал план вооруженного нападения на сотрудников автомагазина "Аком" в г. Артеме, их убийстве и хищении денежных средств.

В реализации преступного умысла ему должен был помочь Пыльнов. Вечером злоумышленники подъехали к магазину, где находилась женщина продавец-консультант. Она закрывала магазин и в этот момент Николаев, который следил за окружающей обстановкой заметил, что за продавцом приехал её муж, который может помещать реализации задуманного. Тогда Николаев дал указание Пыльнову совершить убийство обоих. После совершения убийства, злоумышленники взломали сейф и похитили денежные средства на сумму более 500 тысяч рублей.

По закону убийцам и грабителям грозит пожизненный срок лишения свободы.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru