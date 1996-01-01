Полковник получил 10 лет за наркотики

Приморский краевой суд вынес приговор в отношении полковника милиции Виталия ЧАНАЕВА, обвиняемого в сбыте наркотиков.

Напомним, что он был задержан почти год назад на своем рабочем месте. Старший оперуполномоченный по особо важным делам УБОП при УВД Приморского края Виталий Чанаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ (незаконное приобретение и сбыт наркотических средств, а также злоупотреблении должностными полномочиями)и осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием в ИТК усиленного режима.