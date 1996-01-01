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Героиновый мор захлестнул Хабаровский край
Несколько лет тому назад Хабаровский край захлестывала волна эфедроновой наркомании. Из соседнего Китая к нам сотнями килограммов, если не тоннами, везли эфедрин, из которого в кухонных условиях, без специального оборудования, готовился страшный наркотик - эфедрон.
Чем он страшен? Быстрое привыкание, деградация и не менее быстрая и неизбежная смерть. Сейчас эфедрин в сводках правоохранительных органов фигурирует крайне редко. Специалисты видят причины исчезновения данного вида наркомании в том, что потребители этого зелья попросту вымерли, захлебнулись в эфедроновой волне. И даже для наркоманов стало ясно, что эфедрон - это слишком опасно.
В период затухания эфедроновой волны сотрудники правоохранительных органов, специализировавшиеся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, предсказывали, что на нас накатится волна героиновая. И как в воду глядели. Немного статистики. В 1998 году в Хабаровском крае не было изъято ни одного грамма героина. В 1999-м - девять граммов. В 2002-м - 27 граммов. А уже в этом году всеми правоохранительными органами в крае изъято несколько килограммов героина, и порой разовые изъятия превышают один килограмм.
Начальник базового экспертно-криминалистического отдела управления ФС наркоконтроля России по Хабаровскому краю майор полиции Андрей РУБЦОВ общался с коллегами из Санкт-Петербурга и они рассказали: тамошние наркоманы начинают отказываться от героина. И предпочитают переходить на синтетические и другие тяжелые наркотики.
Дело в том, что в последние годы качество героина неуклонно ухудшается, и организм его потребителя сгорает быстрее. В результате в ряде населенных пунктов западной части России на кладбищах появились даже "героиновые секторы", где покоятся умершие потребители этого наркотика. То есть, у нас в свое время вымерли эфедронщики, а там теперь вымирают героинщики.
Старший эксперт названного отдела лейтенант полиции Олег ЗЕМЛЯНСКИЙ, работающий с героином, свидетельствует, что его качество в последнее время заметно ухудшается. Причем "халтурят" и афганские производители зелья, и их коллеги из республик Средней Азии, и наши местные наркодиллеры.
И тем не менее даже низкопробный героин дает мгновенное привыкание. Практически никому из "подсевших" на него не удается избавиться от наркотической зависимости. Можно лишь перейти на другие, более тяжелые наркотики. С прежней перспективой - преждевременная и быстрая смерть.
ДосьеСвыше 161 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 24 единицы огнестрельного оружия, 15 - холодного и 400 грамм взрывчатых веществ изъято в ходе операции "Транзит", которая проходит на территории ДВФО. В числе изъятого - 1,1 кг героина, 1,2 кг медицинского опиума, почти 154 кг марихуаны, 3,1 кг гашишного масла, 1,8 кг гашиша, около 130 граммов синтетических наркотиков, более 350 граммов психотропных веществ и других сильнодействующих веществ. Оперативно-профилактическая операция "Транзит" проводится уже почти месяц. В операции участвуют более 1300 сотрудников антинаркотической полиции, ФСБ, МВД, пограничной службы, таможни.
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