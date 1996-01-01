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С автостоянок при торговых центрах угонять стали больше
Во Владивостоке участились угоны и кражи автомобилей с автостоянок при крупных торговых центрах. Как показывает практика, преступники, "работающие" на таких стоянках, используют не только высокотехнологичный воровской инструмент типа код-грабберов, сканеров и т.д., но и ловят автовладельцев на элементарном ротозействе.
Так, с разницей в один день, с парковки перед ТЦ "Парус" были украдены Toyota Ipsum 2001 года и Toyota Harrier 2004 года. В обоих случаях преступления против собственности произошли вечером, во время шопинга их владельцев. Буквально через пару дней от КЦ "Иллюзион", что расположен в ста метрах "от "Паруса", "уходит" Nissan X-Trail. Что позволяет делать выводу о работе в этом районе устойчивой преступной группировки, целями которой выступают дорогие и не очень автомобили любителей шопинга.
Показателен случай с "Харриером". Как сообщили в управлении ГИБДД Приморского края, хозяйка автомобиля, уходя в магазин, не включила охранный комплекс.
Интересен тот факт, что на общем фоне снижения краж и угонов по краю хищения автотранспорта от крупных торговых центров и мест массового отдыха только растут...
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