"Борзые щенки"

Кассационную жалобу хабаровской взяточницы Верховный суд России оставил без удовлетворения.

Страницы современной прессы то и дело украшают сообщения о задержании матерых мздоимцев. Однако мелкие, "тихие" взяточники зачастую выпадают из поля зрения, а ведь большая часть преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ "Получение взятки", совершается именно ими. И все чаще в последнее время среди должностей взяточников значится "преподаватель".

Только с начала текущего года в Хабаровском крае выявлено 86 фактов получения взяток, и 56 из них - преподавателями вузов, техникумов и училищ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В списке учреждений, где преподаватели оказались взяточниками, Хабаровский государственный технический университет (5 случаев), Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (2 случая получения взятки), Комсомольский-на-Амуре государственный политехнический техникум и многие другие.

Поневоле хочется вспомнить один из случаев, имевших место в Хабаровске. Не так давно Хабаровским краевым судом был вынесен приговор по делу о многочисленных взятках. На скамье подсудимых тогда оказалась 26-летняя Виктория ЧЕРНЕНКО (имя и фамилия изменены) - преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Дальневосточного юридического института Хабаровского государственного юридического университета (ДВЮИ ХГТУ), расположенного в Хабаровске по улице Тихоокеанской, 136.

Согласно "Инструкции по организации учебного процесса в ДВЮИ ХГТУ" Виктория являлась "должностным лицом, наделенным правом принятия экзаменов от студентов данного вуза, и несла ответственность за правильную оценку знаний студентов". То, что Виктория являлась преподавателем юриспруденции, нисколько не удерживало ее от совершения противозаконных действий.

Ни для кого не секрет, что сессия - скорбное время для не слишком усердных студентов, а студентов-заочников - в особенности. Стремление получить желанную тройку любым путем зачастую толкает их на значительные материальные затраты, которые они готовы вложить в руки преподавателей, нечистых совестью. С Викторией Черненко студентам явно повезло: за скромные подношения она щедро проставляла в зачетках и экзаменационных ведомостях вожделенные тройки. (Причем, как правило, до сдачи экзаменов дело вообще не доходило).

По всей видимости, зачатки порядочности не позволяли Виктории получать откровенные денежные взятки: она предпочитала брать материальными ценностями. В качестве "борзых щенков" поначалу выступали книги. Юридическая литература и словари нынче недешевы, так почему не пополнить личную библиотеку за счет недобросовестных студентов? Первой ласточкой в криминальной библиотеке Черненко стали книги "Право" и История государства и права России". Получив книги, Черненко произвела заведомо незаконные действия: выставила в зачетную книжку студентки и экзаменационный лист оценку "удовлетворительно" за экзамен по юриспруденции, который "книгодарительница", естественно, не сдавала. Таким образом, данные в официальных документах были сфальсифицированы к удовольствию обеих сторон.

Библиотечные фонды Черненко продолжали пополняться: "Арбитражный суд РФ", "Комментарий к Гражданскому кодексу РФ", "Судебная система России" и прочая специальная литература! Всего на книжных полках Виктории появилось 7 новых книг, общей стоимостью около двух тысяч рублей! И все - "от благодарных студентов". Утолив свою нужду в литературе, Виктория плавно перешла к обустройству домашнего быта: в качестве взяток теперь принималась различная бытовая техника, как-то: фотоаппарат Premier, электроутюг Ufesa PV, электрочайник Scarlet, а также тонометр. Все эти "подарки" студенты делали уже вскладчину: за утюг, например, незаслуженные ничем тройки были выставлены в зачетки двух студенток.

Все эти материальные ценности принимались Черненко, не выходя из здания института - в аудиториях и даже в помещении кафедры государственно-правовых дисциплин!

Но сколь веревочке ни виться... В один прекрасный день взяточница была схвачена за руку и оказалась на скамье подсудимых. В суде Виктория призвала на помощь все свои познания в юриспруденции. Она заявила, что все подношения студентов она расценивала исключительно как подарки в знак уважения и благодарности, а ни в коем случае не взятки, и что все свидетели (ее бывшие студенты-заочники) вступили между собой в сговор и попросту пытаются ее оговорить. В ее пламенной речи то и дело мелькали намеки на то, что сотрудники правоохранительных органов использовали незаконные методы воздействия на свидетелей и принудили их к даче заведомо ложных показаний в отношении нее.

Все попытки Черненко найти в законе лазейки и слабые места ни к чему не привели: все ее доводы и обвинения суд нашел несостоятельными и признал Викторию виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ "Получение взятки".

Взяточницу приговорили к 7 годам лишения свободы без конфискации имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и заниматься профессиональной преподавательской деятельностью сроком на три года. Суд счел возможным назначенное Черненко наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года. Изъятую у Черненко бытовую технику - чайник, утюг, фотоаппарат и тонометр - обратить в доход государства.

Решение суда показалось Виктории слишком строгим и даже жестоким. Она не преминула подать кассационную жалобу в Верховный суд России. Рассмотрев все претензии Черненко, Верховный суд счел приговор в отношении нее справедливым и оставил его без изменения, а жалобу - без удовлетворения. Вот так, единожды прельстившись на дармовое добро, молодая женщина навсегда перечеркнула свою карьеру как преподавателя и тем более как юриста.

В отличие от Черненко, большинство преподавателей-взяточников деньгами не брезгуют: в среднем за получение экзаменационной оценки без фактической сдачи экзамена в Дальневосточных учебных заведениях просят от 500 до 1000 рублей. Если же денег нет, то в ход идут все те же пресловутые "подарки". В милицейских анналах числятся факты взяток в виде оптической компьютерной мыши, картриджей, лазерных дисков, компьютерной клавиатуры и даже дорогой курительной трубки, набитой ароматным табаком.

Многие студенты-заочники уже сдают сегодня сессию. Очники, готовьтесь...