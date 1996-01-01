На кону игры - здоровые ценности

С 15 по 28 февраля на территории Приморского края под эгидой Всероссийской акции "За здоровье и безопасность наших детей" приморская наркополиция проводит комплекс целевых оперативно-профилактических мероприятий.

При активной поддержке Управления по делам молодежи администрации г. Владивостока и приморского краевого молодежного общественного объединения "Союз тренеров" волонтеры проведут в пяти городских школах профилактическую игру, направленную на формирование приоритетов здорового образа жизни.

В качестве экспериментальных площадок были выбраны гимназия №2 (Первореченский район), СШ №7 (Советский район), СШ №13 (Фрунзенский район), СШ №28 (Ленинский район), СШ №33 (Первомайский район). Организаторами каждой игры станут студенты-активисты городского антинаркотического молодежного движения, под патронажем которых команды будут проходить испытания и выполнять поставленные задачи. Цель проекта - в популярной игровой форме оценить уровень информированности подростков о своем здоровье, восполнить эти знания и закрепить ценности здорового образа жизни, а также способствовать развитию волонтерского движения в общеобразовательных учреждениях.

Это первое подобное целевое мероприятие в новом году. Также в ходе акции сотрудники наркоконтроля со служебными собаками обследуют учебные заведения, места отдыха и развлечений приморской молодежи, а также прилегающую к ним территорию на наличие наркотиков и следовой информации об их потреблении. Стоит отметить, что администрации ряда образовательных учреждений уже выступили с инициативой о проведении такой работы в своих заведениях.