Приморская милиция просит расширить свои штаты

Сегодня более 300 кандидатов на службу в милиции Приморского края - потенциальные защитники Отечества - оказались в подвешенном состоянии: их документы приняты, многие уже прошли обязательную всестороннюю проверку, а некоторым кандидатам оставалось заручиться последней, министерской, подписью - и дорога в милицию открыта.

Увы, министр Рашид НУРГАЛИЕВ сегодня личные дела не подписывает, и сотням приморских и тысячам российских кандидатов предложено "немного подождать".

Приморцам в этом плане проще - у нас не за горами саммит АТЭС, и Приморский край уже пару лет напоминает большую стройплощадку, а где большая стройка, там и люди, которые едят, пьют и… могут нарушать закон. Это слова начальника отдела кадров УВД по Приморскому краю Игоря Владимировича КОНШИНА, с которым встретился корр. "ЗР". И, надо отметить, главный милицейский кадровик как мог успокоил кандидатов, действующих сотрудников милиции и членов их семей…

- Игорь Владимирович, милицейская тема, в частности сокращение ее численности во исполнение Указа Президента РФ и приказа министра, сегодня не сходит с новостных лент. Каково ваше видение проблемы с поправкой на особенности Приморского края?

- Скажу откровенно, сегодня нами подготовлен документ, который уже отправлен в министерство, с просьбой приостановить выполнение последних решений по кадровому сокращению на время подготовки и проведения саммита АТЭС. Мы просим даже разрешения эти штаты расширить. Сегодня только на о. Русском работают 5000 человек, и ожидается прибытие еще 8000 рабочих. Все они люди, все они живут, пьют, гуляют и… нарушают закон. Поэтому необходимы сотрудники, которые будут смотреть за дорожным движением, здесь же большие материальные ценности, которые нуждаются в сохранности. Все это требует охраны и контроля, следовательно, привлечения дополнительного количества сотрудников. Поэтому я считаю, что подход должен быть дифференцирован, без ущерба как по отношению к людям, так и по отношению к правопорядку.

- Один столичный милицейский чиновник заявил, что если кого и надо сокращать, так это сотрудников МОБ - милиции общественной безопасности: инспекторов ДПС, ОВО, ППСМ. Как уберечь подразделения от огульного сокращения?

- Пока в Приморье можно применить голливудскую поговорку: "При съемках фильма ни одного зайца не пострадало". При всей шумихе вокруг вопросов реформирования милиции мы не уволили ни одного сотрудника, и я не видел ни одного поданного рапорта на увольнение по сокращению. Скажу больше: у нас есть некоторые задумки насчет реформирования с "уплотнением", т.е. при разумном административном подходе можно легко отказаться от дублирования функций родственными подразделениями.

Например, знакомясь с Приморским краем, я обратил внимание, что здесь еще остались элементы советского административно-территориального деления, в том числе и в милиции. Так, в Партизанском районе есть два отдела внутренних дел: города Партизанска и Партизанского района. Зачастую милиция района и города дублирует одни и те же функции. Думаю, что мы могли бы вполне безболезненно объединить два отдела в один, избавившись от управленческой надстройки одного из отделов. Ну, станет в крае меньше полковников, кому от этого будет плохо?

- И много таких отделов в крае?

- Навскидку могу назвать три-четыре района. В схожей ситуации и Спасск-Дальний. Или вот есть в Приморском крае такой интересный ОВД Михайловского сельского поселения. Думаю, если тамошнее РОВД станет просто ОВД и частью Уссурийского ГУВД, местные жители этого даже не заметят. Сколько там километров от Уссурийска до Михайловки? 10? 15? Даже во Владивостоке расстояния между бывшими районными управлениями побольше будут.

- И все же сегодня милиционеров, а также их семьи волнует вопрос куда более прозаический: как остаться на службе?..

- Даже если наш запрос по поводу приостановки действия руководящих документов на территории края на время подготовки и проведения саммита не найдет поддержки и понимания, мы не собираемся резать по живому.

На сегодняшний день естественная ротация кадров в УВД по Приморскому краю - более 1000 человек в год, с учетом того, что на выполнение указа президента и приказа министра отведено три года. Это вполне реальные сроки довести количественный состав приморской милиции в соответствии с предъявляемыми требованиями.

- Недавно пришлось услышать шутку, мол, зачем милиции сокращать саму себя. Проще поручить это дело прокуратуре... Как только в стенах ОВД пройдет слух, что прокуратура в отделе кадров "пьет кофе", произойдет естественное самоочищение и никого не придется увольнять по принуждению…

- Здесь могу огорчить шутника и прокуратуру: они опоздали. Мы сами проводим очень тщательную работу с документами, в том числе и с дипломами уже действующих сотрудников. И не менее тщательно отслеживаем законность происхождения документов у кандидатов. Не скрою, что мне приходилось видеть сотрудников, уже бывших, разумеется, в подлинности дипломов об образовании которых мы усомнились, а впоследствии получили документальное подтверждение. Если наши сомнения подтверждались, человек сам писал рапорт и не доводил дело до вселенского позора.

- Игорь Владимирович, сегодня чуть ли не "в прямом эфире" идет суд над бывшим начальником ОВД "Царицыно" Денисом ЕВСЮКОВЫМ. На подходе дело тувинского гаишника, застрелившего подростка. Вся страна наблюдает за этими процессами, и тут же томский сотрудник вытрезвителя фактически убивает журналиста. Это что? Страх потерян, или мы имеем дело с отвратительной кадровой работой на местах? Психиатры трижды давали заключение о непригодности Евсюкова к службе в милиции, а он все равно пролез, как?

- Насчет Евсюкова могу сказать одно: пить надо меньше. По тувинскому гаишнику, по моим сведениям, кроме служебных и бытовых причин, которые выяснились во время следствия, будут рассмотрены и мотивы, связанные с укладом жизни в далекой сибирской автономии. Ну а с томским сотрудником… Если честно, не могу дать оценку причин, побудивших его пойти на это. Возможно, срыв на почве всеобщего недоверия и морально-психологического давления на милицию. Своего рода "защитная реакция"… При этом я нисколько не оправдываю этого человека - он преступник и должен быть наказан!

Что касается кадровой работы, то скажу за Приморье: тщательный отбор, тотальная проверка кандидата, его послужного списка, документов, связей. У нас евсюковы не пройдут!