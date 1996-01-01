Криминальную сходку остановил спецназ

Уже вторую за месяц крупную криминальную сходку двух ОПГ предотвратил милицейский спецназ во Владивостоке. Сотрудники милиции не допустили конфликта между группировками и задержали около 50-ти вооруженных ружьями и пистолетами человек.

Как выяснил VL.ru, вечером в пятницу, 12 февраля, оперативники получили информацию о крупной "стрелке" между славянской и кавказской группировками в районе горпарка. На место срочно выехала группа захвата. Милиционеры вовремя прибыли на место происшествия и задержали около 50 человек, у которых были изъяты ружья, пистолеты, бейсбольные биты и ножи. Часть огнестрельного оружия была не зарегистрирована - хранение такого "арсенала" является незаконным.

Всех участников криминальной сходки доставили в здание УВД по ПК для установления личностей и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям. Оперативники также выясняют причины конфликта между двумя ОПГ. Не исключено, что новая "стрелка" в районе горпарка стала продолжением сорванной ранее на пляже встречи двух криминальных группировок. Так как и на этот раз милиционеры не допустили кровавой бойни в центре города, не исключено, что следующую встречу конфликтующие ОПГ проведут в более безлюдном месте, пишет VL.Ru.