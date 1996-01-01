Конец дальневосточному спруту?

На днях в Москве были подведены итоги работы сотрудников угрозыска МВД России по борьбе с организованной преступностью. Среди регионов, в наибольшей степени пораженных этим криминальным недугом, на этот раз ни Дальний Восток, ни Приморье не фигурировали.

Вместе с тем в качестве положительного опыта приводился приговор в отношении главарей преступного сообщества "Общак", длительное время терроризировавшего Дальний Восток. Означает ли это, что с дальневосточным спрутом покончено навсегда? Вряд ли.

Подводя итоги минувшего года, первый замначальника Главного управления МВД по ДФО Евгений КУЖЕЛЬ отметил, что помимо лидеров "Общака" в Хабаровском крае и Сахалинской области были обезврежены также преступные формирования Трифона, Петрака и Поздеева в Приморье, "Воровское" в Магаданской области. По его словам, они расчленены на отдельные группы, в результате чего существенно ослабло их межрегиональное влияние. Всего же в 2009 г. была пресечена деятельность 15 банд и 28 преступных сообществ.

Как показывает практика, почти половина из 1,4 тыс. раскрытых преступлений, совершенных преступными формированиями, была связана с наркотиками, и только шестая часть - с экономикой. К сожалению, уровень раскрываемости организованных экономических преступлений остается низким. Так, из 1,5 тыс. выявленных преступлений в лесной отрасли всего 2 были доказаны как совершенные в составе преступных формирований. Ненамного лучше обстоят дела и в рыбной отрасли: 56 из 2000 преступлений. И это при том, что объемы незаконного оборота древесины и морских биоресурсов в регионе остаются на недопустимо высоком уровне.

Вызывает вопросы производительность Главного управления МВД по ДФО, призванного в первую очередь бороться с организованной преступностью. За минувший год им выявлено всего 110 преступлений с межрегиональными и международными связями, совершенных в особо крупном размере организованными преступными формированиями. Значительным достижением следует признать осуждение трех "воров в законе", возглавлявших преступное сообщество "Общак". В мае Хабаровский крайсуд на основании вердикта присяжных признал Э. САХНОВА, О. СЕМАКИНА и О. ШОХИРЕВА виновными и назначил им наказание в виде 25, 23 и 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. рублей с каждого.

Как подчеркивалось на координационном совещании еще в июле 2009 г., недостатки в деятельности правоохранительных органов ДФО не позволяют своевременно пресекать преступные проявления. В приграничных субъектах ДФО наблюдается сращивание российских и китайских преступных групп, участники которых активно ищут безопасные каналы незаконного перемещения потребительских товаров и сырьевых ресурсов, совершенствуют способы уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов. В преступную деятельность втягиваются государственные и муниципальные служащие, сотрудники различных правоохранительных органов. Но результаты деятельности на данном направлении пока не соответствуют реальной обстановке. Так, в 2009 г. Главным управлением МВД по ДФО выявлено всего 23 факта контрабанды. Не обнадеживают и успехи дальневосточных таможенников - 30 уголовных дел.

Полагаем, что изменению сложившейся практики будет способствовать приказ министра внутренних дел от 19 января 2010 г. № 25 "Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел РФ, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности и органов предварительного расследования". Согласно приложению №4 результативность работы сотрудников угрозыска в сфере борьбы с организованной преступностью будет оцениваться, исходя из количества раскрытых им преступлений. Кроме того, положительный эффект может дать активная борьба с коррупцией в рядах правоохранительных органов.