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Таможня пошла в атаку... в лес
За первую неделю февраля на Дальнем Востоке возбуждено 30 уголовных дел по мотивам "лесных" преступлений. В том числе под следствием оказалась интернациональная группировка, пытавшаяся вывезти из России в Китай 2 тыс. "кубов" досок.
Инициаторами уголовных дел стали сотрудники региональных таможен.
Так, Хабаровской таможней было возбуждено 15 уголовных дел в отношении группы лиц, организовавших незаконный вывоз из России в Китай почти 2 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью более 7,5 млн рублей, сотрудниками Биробиджанской таможни - 10 уголовных дел в отношении россиянки, переместившей через границу РФ 2 тыс. кубометров ели стоимостью 6,5 млн рублей. Дознавателем Ванинской таможни возбуждено уголовное дело по факту экспорта 376 кубометров лесоматериалов стоимостью свыше 1 млн рублей. Пиломатериалы на 250 тыс. руб. оказались оформлены с нарушениями в зоне Уссурийской таможни, а всего только здесь с начала года проведено более 10 задержаний леса и лесоматериалов, предназначенных для экспорта в Китай.
Предметами преступлений становились и другие товары. Сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни пресечена попытка незаконного ввоза в РФ почти 700 тыс. медицинских масок общей стоимостью около 2,5 млн рублей. Сотрудниками Магаданской таможни возбуждено уголовное дело по факту контрабандного перемещения через границу РФ автомобиля стоимостью 470 тыс. рублей, сотрудниками Уссурийской таможни - 2 уголовных дела: за сокрытие от таможенного контроля товаров народного потребления стоимостью свыше 400 тыс. рублей и за незаконный ввоз из Китая в РФ лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.
В рамках борьбы с административными правонарушениями выявлено 105 нарушений таможенного законодательства. Наибольшее количество дел об административных правонарушениях было возбуждено во Владивостокской (29 дел), Уссурийской и Находкинской таможнях (по 12 дел), 75 административных правонарушений обнаружено при таможенном оформлении судов: по одному из них уже принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности и назначении наказаний на общую сумму 1,7 млн рублей.
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