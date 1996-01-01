На проспекте Красоты найден "Речник"?

Начать снос владивостокского малоэтажного самостроя предлагается с района ул. Толстого, расположенного над проспектом Красоты. Такую идею озвучил на последнем градостроительном совете один из его постоянных участников.

Надо отметить, что предложенный для приморского эксперимента жилой район застраивался в духе московского "Речника" чуть ли не с советских времен. При этом частные застройщики строили то, что хотели, и в основном не согласуя проекты с городской администрацией.

Как и в Москве, такой снос позволит решить важные градостроительные задачи. Это и формирование нового облика "городского морского фасада", и освобождение территорий для строительства новых высотных зданий, в которых, кстати, смогут приобрести себе квартиры по льготным ценам и нынешние частники, проживающие вдоль проспекта.