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Проверку на законность проходят не все
Работа по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций, а также конструкций с истекшими сроками аренды продолжается во Владивостоке. Проверяется законность размещения афиш и объявлений с рекламой концертов, гастролей, иных мероприятий, сообщаяет пресс-служба администрации Владивостока со ссылкой на управление регулирования рекламной деятельности городской администрации.
На минувшей неделе были демонтированы 32 рекламные конструкции в районе проспекта 100 летия Владивостока и на улице Русской. Эти конструкции были незаконно расположены на опорах электрических сетей.
Еще 3 самовольно установленные конструкции были убраны с фасадов зданий на Океанском проспекте. Кроме того, в ходе проведения плановой проверки в центре города выданы предписания на демонтаж еще 27 рекламных конструкций. 14 объектов рекламы распространители убрали в добровольном порядке.
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