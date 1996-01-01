Проверку на законность проходят не все

Работа по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций, а также конструкций с истекшими сроками аренды продолжается во Владивостоке. Проверяется законность размещения афиш и объявлений с рекламой концертов, гастролей, иных мероприятий, сообщаяет пресс-служба администрации Владивостока со ссылкой на управление регулирования рекламной деятельности городской администрации.

На минувшей неделе были демонтированы 32 рекламные конструкции в районе проспекта 100 летия Владивостока и на улице Русской. Эти конструкции были незаконно расположены на опорах электрических сетей.

Еще 3 самовольно установленные конструкции были убраны с фасадов зданий на Океанском проспекте. Кроме того, в ходе проведения плановой проверки в центре города выданы предписания на демонтаж еще 27 рекламных конструкций. 14 объектов рекламы распространители убрали в добровольном порядке.