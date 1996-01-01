С 1 января 2010 года в Министерстве внутренних дел действует мораторий на прием на службу в органы внутренних дел. Это первый шаг во исполнение Указа президента "О мерах по совершенствованию деятельности МВД России", подписанного 24 декабря 2009 г.

Причины появления указа широко известны - целый ряд преступлений, совершенных действующими сотрудниками милиции и всколыхнувших не только страну, но и Кремль. Главное, что увидели в этом документе сами милиционеры, - требование до 2012 года сократить штатную численность органов внутренних дел на 20%.

Досье Численность МВД России на сегодня составляет 1,325 млн человек (Вооруженные Силы РФ насчитывают 1,15 млн "штыков"). Снять погоны придется около 280 тыс. милиционеров.

В связи с этим министр Рашид НУРГАЛИЕВ подписал приказ о прекращении комплектования ОВД. Как отметили в УВД Приморского края, существенного влияния на результаты оперативно-служебной деятельности это не окажет. Прием приостановлен до особого распоряжения. По словам начальника отдела кадров УВД Игоря КОНШИНА, по состоянию на 1 февраля 2010 г. под мораторий попали 300 потенциальных сотрудников, которым не отказано в приеме на службу. После получения разъяснений и дополнений прием будет возобновлен.

Числом, а не умением

В России количество сотрудников правоохранительных органов на единицу населения превышает среднемировое значение в несколько раз. Там, где в развитых странах с их законопослушным населением и гражданским обществом обходятся минимумом людей и максимумом средств технического контроля, мы уповаем и насаждаем тотальный физический контроль. Двойная роскошь, учитывая нехватку трудового населения и бюджета.

Там, где в цивилизованном мире полицейский участок обходится 5 сотрудниками и сотней камер видеонаблюдения, у нас все происходит с точностью до наоборот. Но при этом, почему-то когда дело касается поимки преступника или угонщиков автотранспорта, эти массовые ряды почему-то резко редеют. Возьмем тот же Владивосток, где ночной город в лучшем случае перекрывают 10 патрулей вневедомственной охраны да несколько экипажей ГИБДД, которые в 2.00 ночи уже сматывают удочки.

Тогда кто наполняет эти 17 тыс. с хвостиком сотрудников, официально числящихся в структуре УВД по Приморскому краю. Кого надо сокращать? "Боюсь, что вся эта реформа опять выльется в то, что рабочих лошадок, как правило, имеющих независимый голос и без страха и упрека возражающих руководству, первых попросят или на пенсию, или в народное хозяйство", - эти слова от сотрудников милиции мне приходилось слышать не раз. С этим соглашается Виталий НОМОКОНОВ, профессор юридического института ДВГУ.

По словам Виталия Анатольевича, у истоков любой реформы должны стоять профессионалы, и проводить ее надо с головой Дзержинского - холодной. В противном случае получится как с перепрофилированием подразделений по борьбе с организованной преступностью в отделы по борьбе с экстремизмом. Про экстремизм население страны услышало недавно, но с ним не сталкивалось, в то время как ОПГ и организованная преступность намного ближе, например, на пляже ДВИИМУ.

Риски реформы

Большой риск реформы - как бы под шумок сокращения милиции не выдавили еще оставшихся толковых сотрудников, имеющих свой взгляд и голос, кто еще в силах адекватно мыслить и принимать решения. "У нас есть риск, что под эту кампанию сокращения попадут сотрудники, которые по тем или иным причинам не устраивают некоторых особо ретивых начальников. Пример майора ДЫМОВСКОГО, оперативника Новороссийского ГУВД, весьма показателен", - считает Виктор ГУТОВ, президент Дальневосточной Ассоциации охранных структур.

...Недавно по казенной надобности мне пришлось побывать в одном райотделе, уже бывшем, Владивостока. Прапорщик с пистолетом, скорее выполняющий роль швейцара, вяло поглядывавший на суету челобитчиков, оживился, когда пришел его сменщик. Не буду приводить дословно диалог, невольным свидетелем которого стал автор, но их беседа касалась лишь одного: "Уволят или не уволят?", "Куда пойти, если из ППС попросят", и т.д.

Эту нервозность в "низах", которую уже почувствовали в руководстве УВД, попытался сгладить кадровик УВД Игорь Коншин в разговоре с корр. "ЗР": "Если посмотреть на штат приморской милиции, а это 17 тыс. человек, то по самым скромным подсчетам в орбиту правоохранительных органов втянуты около 200 тыс. Это родственники действующих милиционеров: жены, дети, родители и т.д. Поэтому любые резкие телодвижения в плане кадровой политики могут принести неприятности не только самим сотрудникам. Поэтому со всей ответственностью заявляю, никаких огульных сокращений нет и не будет. Более того, от УВД по Приморскому краю в министерство направлено письмо с предложением выработать положение, которое бы приостановило действие Указа о 20%-ном сокращении ОВД края".

Но это вряд ли!

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Можно, конечно, уповать на то, что программа сокращения рассчитана на 3 года, а ежегодно из Приморского УВД уходят на пенсию около 1000 сотрудников - вот тебе и 17%. Но есть и другой источник для реформирования, а с ним - и сокращения.

Он - в недрах 131-го "административного" ФЗ. Разделив субъекты Федерации на муниципальные районы и округа, поделили и милицию. Например, сегодня в Партизанском муниципальном районе и Партизанском городском округе есть по своему отделу милиции, которые в 9 из 10 случаях дублируют себя. А дублирование отделов по специализации, та же "Охрана", выполняющая попросту коммерческие функции, и т.д.

В общем, "лишние" на виду. Только бы спецы из этих органов не оказались востребованы по ту сторону "фронта".