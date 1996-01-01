Во Владивостоке "порезали" валютчицу

Слухи о хулиганском нападении на даму, занимающуюся продажей и покупкой иностранной валюты в центре Владивостока, подтвердились.

Представители теневого рынка валюты являются лакомым куском для работников ножа и топора. В середине января в машину к валютчице подсел неизвестный и пригрозил ей ножом. Разумеется, так просто с денежной наличностью женщина расстаться не захотела, также не отступил и налетчик. В ярости он несколько раз "полоснул" свою жертву ножом. Женщину спасло то, что, крепко прижав к груди сумку, она с силой открыла дверь и вывалилась из машины на улицу, буквально под ноги прохожим. Грабитель, видя, что гоп-стоп может потерпеть фиаско, ретировался. Заведено уголовное дело. А потерпевшая, залечив свои раны, вновь дежурит на своем рабочем месте, ожидая добропорядочных клиентов.