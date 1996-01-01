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Студенты-гуманитарии втягиваются в аферы
Новый способ заработка стал популярен среди студентов нескольких вузов Владивостока. Молодым людям предлагают оформить в банке на себя банковскую дебетовую кредитную карту, после чего ее нужно передать представителю некой фирмы, сообщает РИА "Дейта".
За то, что банковской картой пользуются посторонние люди, студент ежемесячно получает от 500 до 1000 рублей. При этом "представитель фирмы" не скрывает, что это нужно "чтобы фирма уходила от уплаты налогов". В такой афере, по информации РИА "Дейта", полученной от хорошо информированного источника, принимают участие, как минимум, несколько десятков студентов.
Как сообщили РИА "Дейта" в отделе работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета и СМИ управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, российские студенты все чаще "продают" свои паспортные данные в поисках быстрого заработка. Чаще всего молодые люди регистрируют на себя фирмы - однодневки, получая от их "настоящих" хозяев до 5000 рублей за комплект подписей в юридических документах. "Однако далеко не все из них представляют, какими страшными могут быть последствия", - отмечается в пресс-релизе ведомства.
Так, московский студент-старшекурсник зарегистрировал на свое имя больше 30-ти предприятий. К моменту, когда им заинтересовались правоохранительные органы, он бесследно исчез. Его нашли мертвым спустя месяц в районе Калужской области. После этого при схожих обстоятельствах в столице пропало еще пять студентов различных вузов, и на каждом было зарегистрировано по несколько фирм-однодневок.
По данным правоохранительных органов, именно иногородние студенты гуманитарных вузов стали излюбленной "мишенью" для мошенников, создающих фирмы-пустышки. Расчет преступников прост - гуманитарии вряд ли хорошо разбираются в бухгалтерских тонкостях, не знают законов, "плавают" в юридических терминах, более наивны и доверчивы, обмануть их легче.
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