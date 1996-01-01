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Контрабанда запчастей из Японии сорвалась

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уголовное дело возбудила Дальневосточная таможня по факту контрабанды партии автомобильных запчастей из Японии.

Специалистом по таможенному оформлению одной из владивостокских компаний для проведения необходимых таможенных операций была подготовлена грузовая таможенная декларация (ГТД) на ввоз из Японии в Россию автозапчастей.

Все документы были предоставлены, но при проверке сведений установлено, что предъявленный для таможенного оформления внешнеэкономический контракт является поддельным. Выяснилось, что японская компания, указанная в документах, не заключала с российской фирмой никаких контрактов.

В соответствии с заключением эксперта, стоимость незаконно ввезенного товара превышает 250 тысяч рублей, что является крупным размером. За совершение такого преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком до 5 лет.

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