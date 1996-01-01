Приморское УФАС России рассмотрело дело о крупном сговоре

29 января 2010 года Приморское УФАС России рассмотрело дело в отношении 19 строительных компаний, возбужденное по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Нарушение выразилось в согласованных действиях при участии в аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровель жилых домов, в части заявления в ходе аукциона предложения только от одного участника и по цене контракта с минимально возможным снижением цены - на 0,5%.

В результате рассмотрения дела Комиссия Приморского УФАС России признала, действия 19-ти компаний согласованными и нарушающими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции". Компаниям будет выдано предписание о недопущении действий, которые могут привести к ограничению устранению конкуренции и нарушения антимонопольного законодательства.