Пирс на мысе Анна прикрыли

Во Владивостоке запрещена эксплуатация пирса для маломерных судов на мысе Анна по решению Первомайского районного суда, вплоть до оформления паспорта, сообщили в Приморской транспортной прокуратуре. Таков результат проверки совместно с Дальневосточным управлением Госморнадзора, которая выяснила, что ООО "Акваиндустрия" использует пирс для отстоя маломерных судов с подъемным механизмом без паспорта гидротехнических сооружений. Нормы эксплуатационных нагрузок сооружения вообще не рассчитаны, а это может повлечь за собой разрушение пирса, повреждение имущества владельцев судов, пользующихся услугами стоянки ООО "Акваиндустрия", разрушение соседней зоны отдыха и угрозу безопасности мореплавания. Правда, чтобы выселить катера со стоянки, одного судебного решения мало.