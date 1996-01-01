Во Владивостоке прошел пикет в защиту майора Дымовского

В воскресенье, 31 января, коммунисты и активисты незарегистрированного ТИГРа вышли на центральную площадь Владивостока в пикет за свободу слова и в защиту майора Дымовского.

Напомним, майор Дымовский стал известен после публикации в Интернете 7 ноября 2009 г. видеообращения к руководству страны, в котором он рассказал о разложении системы МВД.

Резонанс оказался оглушительным, майора уволили, затем завели уголовное дело, а недавно арестовали.

- Арестовав Дымовского, наше государство сделало еще один шаг в сторону тоталитаризма. Мы требуем от власти соблюдать Конституцию, гарантирующую россиянам свободу слова, - объяснил "ЗР" цель пикета один из его организаторов, активист ТИГРа Артем САМСОНОВ.

В акции протеста приняли участие примерно 25 человек. Пикет продолжался в течение часа.