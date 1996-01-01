Искушение халявой

В Хабаровском крае мошенница по "липовым" документам получила субсидию на строительство жилья. Бюджетный миллион рублей 36-летняя женщина потратила на свои нужды.

В Бикинском районе Хабаровского края возбуждено уголовное дело в отношении гражданки, незаконно получившей из федерального и краевого бюджетов более миллиона рублей на строительство жилья, сообщили в прокуратуре Хабаровского края. Городской прокурор Бикина усмотрел в действиях хитроумной особы мошенничество в особо крупном размере.

Гражданка Э.В. АУНИНА работала главным бухгалтером краевого государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Лермонтовское" Бикинского района. Крышу над головой имела, а потому претендовать на федеральные средства на улучшение жилишных условий не могла. Нельзя, но хочется - сколько экономически подкованных чиновников руководствуются этим в своих действиях?! И в 2008 году она подала администрации Лермонтовского сельского поселения заявление на получение субсидий на строительство жилья в сельской местности, подкрепила свою заявку ложными сведениями и документами, которые не соответствовали действительности. Администрация Бикинского муниципального района, будучи обманутой, включила семью Э.В. Ауниной в список участников федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" и направило распоряжение о перечислении на счет Э.В. Ауниной 1 090 072, 62 руб. Полученными средствами Э.В. Аунина распорядилась по своему усмотрению. Теперь выясняется, что деньги придется возвращать - 467 173, 98 руб. федеральному бюджету, 622 898,64 руб. - краевому. Впору без жилья остаться, да еще срок светит.