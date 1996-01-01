Главный бухгалтер УГИБДД оказалась мошенницей и воровкой

В Хабаровске расследуется уголовное дело в отношении главного бухгалтера УГИБДД УВД по Хабаровскому краю, подозреваемой в хищении свыше 26 млн рублей. Как сообщили в СУ СК при прокуратуре Хабаровского края, с 2008 по 2009 год главный бухгалтер УГИБДД, используя свое служебное положение, путем обмана похитила свыше 26 млн рублей, принадлежащих УВД края. Хищение она скрывала, составляя заведомо ложные финансовые документы. У следствия есть информация, что эта 30-летняя женщина при устройстве на работу в милицию предоставила фальшивый диплом об образовании.