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Главный бухгалтер УГИБДД оказалась мошенницей и воровкой
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Хабаровске расследуется уголовное дело в отношении главного бухгалтера УГИБДД УВД по Хабаровскому краю, подозреваемой в хищении свыше 26 млн рублей. Как сообщили в СУ СК при прокуратуре Хабаровского края, с 2008 по 2009 год главный бухгалтер УГИБДД, используя свое служебное положение, путем обмана похитила свыше 26 млн рублей, принадлежащих УВД края. Хищение она скрывала, составляя заведомо ложные финансовые документы. У следствия есть информация, что эта 30-летняя женщина при устройстве на работу в милицию предоставила фальшивый диплом об образовании.
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