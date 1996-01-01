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Экстремалы игнорируют светофоры
Несмотря на положительную реконструкцию схемы движения на перекрестке Алеутской и Семеновской, пешеходы до сих пор продолжают игнорировать светофоры и "зебру".
Еще в прошлом году экспериментальное изменение схемы движения на перекрестке Алеутской и Семеновской, когда один из светофоров переехал с привычного места от корпуса ДВГТУ на дорожный "островок" в центре перекрестка, вызывало возмущение со стороны пешеходов. Однако надо заметить, что таким образом смогли освободить путь для непрерывного потока машин со стороны краевой больницы направо на Семеновскую (в сторону стадиона "Динамо").
Как заверил начальник ГИБДД г. Владивостока в ходе пресс-конференции, посвященной спецоперации "Пешеходный переход", проблема на этом участке будет решаться.
- Там обязательно продлят специальное леерное ограждение, чтобы у пешеходов не было соблазна бегать в неположенном месте, - отметил Александр Филиппенко.
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