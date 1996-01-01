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Интернат-мошенников пустили по второму кругу
По кассации государственного обвинения Приморским краевым судом отменен приговор Советского районного суда Владивостока в отношении бывших работников Седанкинского дома-интерната для ветеранов. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Напомним, что приговором Советского суда бывшие работники государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Седанкинский дом-интернат для ветеранов": директор Юрий СИНЬКЕВИЧ, заместитель директора Валентина ШАПОШНИКОВА, социальный работник Константин ИГНАТЕНКО, а также четыре сотрудника дома престарелых были признаны виновными в мошенническом завладении квартирами и иным имуществом проживающих в доме-интернате стариков.
Синькевича также признали виновным в превышении должностных полномочий, поскольку именно он создал организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение путем обмана квартир и иного имущества, принадлежащего лицам пожилого возраста, поступающим в Седанкинский дом-интернат, в том числе в пользу участников преступной группы. Юрий Синькевич разработал схему незаконного отчуждения имущества одиноких стариков и вовлек в свои замыслы других.
Вместе с В.Ф. Шапошниковой они создали сеть из сотрудников интерната, желающих улучшить свои жилищные условия, которые подыскивали одиноких инвалидов, ветеранов и пенсионеров и склоняли их к передаче принадлежащей им недвижимости в пользу работников интерната для внеочередного поселения, умышленно вводя стариков в заблуждение относительно условий поступления в дом-интернат. Мол, прием осуществляется на платной основе с добровольным пожертвованием своего имущества по договору отчуждения. Затем эти квартиры в нарушение закона на основании договора дарения и фиктивного договора купли-продажи были переданы работникам дома-интерната, входящим в преступную группу, а в дальнейшем проданы третьим лицам.
Суд приговорил Синькевича Ю.Н. к 7 годам лишения свободы без права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком в течение одного года. Шапошникову В.Ф. и Игнатенко К.Э. - к 6 годам лишения свободы, остальных суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Двоих взяли под стражу в здании суда, а К.Э. Игнатенко скрылся и объявлен в розыск.
Государственное обвинение усмотрело нарушения в процессе и расценило приговор как мягкий, сообщила старший помощник прокурора Ирина НОМОКОНОВА. Кассацию судебная коллегия по уголовным делам признала законной.
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