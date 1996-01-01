В 2009 году милиционеры совершили 5000 преступлений

В 2009 году сотрудники российской милиции совершили более 5000 уголовных преступлений: это на 11% больше, чем в 2008 г., заявил глава Департамента собственной безопасности МВД Юрий ДРАГУНЦОВ по итогам внутриведомственного совещания.

Как рассказал в интервью агентству "Франс пресс" официальный представитель департамента Андрей Московкин, более 3000 преступлений связаны с коррупцией и превышением должностных полномочий.

Всего, по данным начальника Департамента собственной безопасности МВД, в 2009 году милиционеры около 100 тысяч раз нарушали законы и должностные инструкции, что на 17% больше, чем годом ранее.

"Министр внутренних дел Рашид Нургалиев потребовал от службы собственной безопасности при проведении проверок давать заключение о персональной роли руководящего звена с внесением предложений о принятии к начальникам, допустившим совершение правонарушений, серьезных мер дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения со службы", - передает ИТАР-ТАСС комментарий пресс-службы ДСБ.