www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Кредитное общество "кинуло" приморцев на 40 миллионов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правоохранительные органы Приморья расследуют хищение более чем 40 миллионов рублей, вложенных жителями края в Общество взаимного кредитования "Уссурийское", сообщила 27 января РИА Новости пресс-секретарь управления по борьбе с экономическими преступлениями краевого УВД Евгения СОКОВИШИНА.

Жители Приморья, узнав из рекламы, что общество предлагает высокие проценты годовых за вклады - от 17 до 25%, - вносили деньги. Суммы вкладов составляли от 50 тысяч до 1 млн рублей. Когда вкладчики пришли забирать проценты, управляющий сообщил, что все деньги находятся в обороте. Вскоре закрылись офисы в городе, а сотрудники перестали отвечать на телефонные звонки вкладчиков, добавила она.

"По факту хищения денежных средств Обществом взаимного кредитования "Уссурийское" возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)", - сказала она, не уточнив дату возбуждения дела.

Сейчас уточняется количество потерпевших, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, добавила она.

"Уже установлено, что от деятельности общества пострадали более 100 человек, из них более половины - это пенсионеры", - сообщила Соковишина. - Организаторы общества взаимного кредитования уже установлены".

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела в отношении другого общества взаимного кредитования, действовавшего в Приморье по аналогичной схеме. Это общество принимало вклады от граждан, обещая до 25% годовых, однако потом внесенные деньги не возвращались, а компания объясняла это временными трудностями. Филиалы компании действовали во Владивостоке, Уссурийске, приморском поселке Преображение, городе Южно-Сахалинске. Ущерб вкладчикам составил 22 миллиона рублей. Уголовное дело также возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru