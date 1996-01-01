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Кредитное общество "кинуло" приморцев на 40 миллионов
Правоохранительные органы Приморья расследуют хищение более чем 40 миллионов рублей, вложенных жителями края в Общество взаимного кредитования "Уссурийское", сообщила 27 января РИА Новости пресс-секретарь управления по борьбе с экономическими преступлениями краевого УВД Евгения СОКОВИШИНА.
Жители Приморья, узнав из рекламы, что общество предлагает высокие проценты годовых за вклады - от 17 до 25%, - вносили деньги. Суммы вкладов составляли от 50 тысяч до 1 млн рублей. Когда вкладчики пришли забирать проценты, управляющий сообщил, что все деньги находятся в обороте. Вскоре закрылись офисы в городе, а сотрудники перестали отвечать на телефонные звонки вкладчиков, добавила она.
"По факту хищения денежных средств Обществом взаимного кредитования "Уссурийское" возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)", - сказала она, не уточнив дату возбуждения дела.
Сейчас уточняется количество потерпевших, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, добавила она.
"Уже установлено, что от деятельности общества пострадали более 100 человек, из них более половины - это пенсионеры", - сообщила Соковишина. - Организаторы общества взаимного кредитования уже установлены".
Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела в отношении другого общества взаимного кредитования, действовавшего в Приморье по аналогичной схеме. Это общество принимало вклады от граждан, обещая до 25% годовых, однако потом внесенные деньги не возвращались, а компания объясняла это временными трудностями. Филиалы компании действовали во Владивостоке, Уссурийске, приморском поселке Преображение, городе Южно-Сахалинске. Ущерб вкладчикам составил 22 миллиона рублей. Уголовное дело также возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).
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