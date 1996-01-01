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Пограничники перекрыли канал контрабанды из Китая в Гродеково
19 января во время досмотра пассажирского поезда № 310 сообщением "Суйфэньхэ - Гродеково", прибывшего из КНР, пограничный наряд обнаружил в тайники, а в них около 8 тысяч телефонов сотовой связи, 425 пакетов с гарнитурой и зарядными устройствами к мобильникам, а также 140 шуб из меха норки.
Тайники были устроены в межпотолочном пространстве трех вагонов - там прятали шубы и гарнитуру для мобильников, и в стенах вагонов, например, под столиком в купе - здесь покоились сотовые. В одном "схроне" нелегально перемещалось через границу до 300 телефонов новейших моделей фирмы Nokia. Сейчас трудно сказать, какой финансовый ущерб нанесли контрабандисты России. Но если учесть, что рыночная стоимость одного контрабандного телефона колеблется от 7 до 10 тысяч рублей, то сумма тянет на несколько миллионов рублей. Плюс стоимость 140 норковых шуб, а также гарнитур и элементов питания для мобильников. А это уже контрабанда в особо крупных размерах!
ДосьеСогласно части 1 ст. 188 УК РФ контрабанда в особо крупных размерах "наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет".
Как рассказал "ЗР" врио начальника отделения пограничного контроля "Пограничный-железнодорожный-пассажирский" подполковник Олег СОЛОДИЛОВ, "за последнее время - это самая крупная партия контрабанды, пресеченная пограничниками".
Пока неизвестно, кто хозяин товара, как шубы и мобильники попали в вагоны и какое отношение имеют проводники к контрабанде. Между тем, по словам компетентного источника, поезд № 310 находился в Китае всего два часа и, чтобы за это время так ловко спрятать контрабанду, как пить дать надо было заручиться поддержкой сопровождающих железнодорожников. И даже проводники без разрешения начальника поезда не посмели бы пронести в вагон такое количество нелегального ширпотреба. Впрочем, кто есть "ху", разберется следствие.
Но, как уверили нашего корреспондента пограничники, получить ответы на эти вопросы - дело времени: по факту контрабанды товаров народного потребления в особо крупных размерах проводится доследственная проверка. Кроме того, следствием с проводников трех "контрабандных" вагонов и начальника пассажирского поезда взяты подписки о невыезде. Вагоны, в которых перевозилась контрабанда, арестованы.
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