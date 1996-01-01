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Преступники похитили около 40 земельных участков во Владивостоке
Следственная часть ГУ МВД по ДФО расследует несколько уголовных дел в отношении членов ОПГ, похитивших порядка 40 земельных участков во Владивостоке стоимостью свыше 100 млн руб.
Как рассказал начальник СЧ главка, генерал-майор юстиции Сергей КОРОБОВ, в 2004-2007 годах члены ОПГ, фамилии которых пока не называются, путем подделки документов выводили из оборота участки, предназначенные под строительство сооружений и инженерных коммуникаций. Всего выявлено свыше 15 эпизодов мошенничества."Механизм был прост. Сначала земля арендовалась под строительство. Затем оформлялись поддельные документы о находящихся на ее территории объектах неоконченного строительства, отсылающие даже к началу 90-х годов, то есть трудно проверяемые, и уже на их основании оформлялось право собственности", - пояснил Сергей Коробов. Как подчеркнул он, пока фигуранты дела - не чиновники, но "какие-то нарушения, однозначно будут выявлены и у должностных лиц".
По его словам, четверо непосредственных исполнителей преступлений находятся под подпиской о невыезде, еще двое фигурантов, по данным следствия, находятся в Таиланде и объявлены в розыск.
По сообщениям пресс-службы СЧ ГУ.
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