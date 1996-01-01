Возвращение ФИТоугонщика

Первая в наступившем году кража а/м "Хонда Фит", была зафиксирована в четверг, 21 января.

Как сообщила пресс-служба Управления ГИБДД УВД по Приморскому краю, кража произошла в соответствии с уже отработанным автоворовским алгоритмом: ночью (с 2 ночи до 7 утра), от придомовой территории по ул. Алиллуева,12-а.

Данное преступление должно заставить насторожиться "Фитоводов", а подрастерявшая популярность у криминального элемента модель "Хонды", похоже, в год Тигра снова входит в моду.

Напомним, что за 2009 г. было угнано и украдено 62 "Фита", а всего, с начала импорта данной модели малолитражки, своих машин лишились более 300 автовладельцев Приморского края.