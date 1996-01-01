Таможня извела помогаек

20 января перед началом коллегии по подведению итогов работы Дальневосточного таможенного управления заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Константин ЧАЙКА пообщался с журналистами. Он отметил, что работа таможенников по борьбе с так называемыми помогайками принесла положительные результаты, пишет PrimaMedia.Ru.

За год работы, по данным таможни, помогаек стало меньше почти в 2 раза. В 2008 году, по его словам, через дальневосточные таможни прошло 5,5 млн, в 2009 году - чуть более 3 млн. По его словам, товары, которые перемещают помогайки, могут представлять угрозу здоровью населения, так как они "зачастую не соответствует санитарным нормам и вызывает заболевания не только у нынешнего поколения, но и в перспективе у других поколений".