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Оруженосцы под присмотром закона

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как показывает практика, за нарушение административного законодательства можно не только лишиться денег, заплатив штраф, но и надолго распрощаться с охотничьим и прочим оружием.

Только за 2009 г. за нарушения, допущенные юридическими и физическими лицами, сотрудниками Отдела лицензионно-разрешительной работы УВД были аннулированы или отказано в пролонгации 349 лицензий и разрешений.

В шести случаях граждане пытались через суд оспорить решение милиции, но каждый раз суд подтверждал правомерность действий сотрудников органов внутренних дел.

Как рассказала пресс-секретарь лицензионно-разрешительного отдела УВД по Приморскому краю Татьяна ТРУШИНА, подобные запретительные меры стали ответом гражданам, нарушающим административное законодательство и в частности ст. 19-20 КоАП.

Так, в последнее время в Приморье участились случаи привлечения граждан к административной ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств (ст. 19.22 КоАП РФ). Данная статья относится к административным правонарушениям против порядка управления, следовательно, помимо штрафа, положенного за совершение этого правонарушения, для нарушителя-владельца оружия наступают дополнительные трудности.

Согласно законодательству, в случае совершения двух административных правонарушений, входящих в главы 19-20 Кодекса об административных правонарушениях, помимо штрафов, владелец охотничьего ружья потеряет право на хранение и ношение гражданского оружия сроком на пять лет. Лицензия будет аннулирована сотрудниками милиции. - Лицензия на оружие будет аннулирована, если гражданин будет "замечен" в самоуправстве (19.1 КоАП РФ), проживании без паспорта или регистрации (19.15 КоАП РФ), утрате или порче паспорта (19.16 КоАП РФ), распитии алкогольной продукции в общественных местах (20.20 КоАП РФ), появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (20.21 КоАП РФ) и совершении других правонарушений, нам пояснил начальник Отдела лицензионно-разрешительной работы УВД по Приморскому краю полковник милиции Михаил СЕРЕДА.

К слову, действия сотрудников органов внутренних дел по аннулированию разрешений регулируются ФЗ "Об оружии" от 13.12.1996 г., о чем образованные владельцы гоночных болидов не могут не знать.

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ, имеющим судимость за совершение умышленного преступления, отбывающим наказание за совершенное преступление, а также совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок или установленный порядок управления (т. е. 19 и 20 главы КоАП). В случае аннулирования лицензии или разрешения гражданин может повторно обратиться за их получением только через пять лет со дня их аннулирования.

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