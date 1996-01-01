За год во Владивостоке снесли свыше 500 незаконных объектов

За прошедший год во Владивостоке демонтировано свыше 500 самовольно установленных киосков. Продолжить работу по пресечению несанкционированной торговли обещают власти Владивостока в наступившем году. Всего в 2009 году в целях пресечения стихийной торговли на территории краевого центра специалисты управления торговли и услуг совместно с сотрудниками УВД по Владивостоку проверили 2 314 торговых объектов. Сумма штрафов за торговлю и оказание услуг в неустановленном месте составляет около 4,1 млн рублей. Также продолжается работа по демонтажу незаконно установленных торговых павильонов, киосков и иных объектов. Специалисты управления торговли и услуг составили около 800 актов о выявлении незаконно установленных объектов для дальнейшего демонтажа. Работы по сносу самовольных построек проводятся во всех районах города, в первую очередь ликвидируются объекты, где выявлены грубейшие нарушения санитарных норм.