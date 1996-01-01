В Хабаровске наложено табу на 19 ночных клубов и ресторанов

В ходе предновогодней кампании по проверке мест отдыха в Хабаровске приостановлена деятельность ночного клуба "Небо", кафе "Звездная ночь" и клуба "Академия бильярда", временно - ресторана "Дуэт" и ночного клуба "Берлин". Всего судебными приставами в декабре наложено "табу" на деятельность 19 увеселительных заведений края. Как сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП, это сделано по решению судов - в случае угрозы жизни и здоровью людей решения исполняются немедленно. Деятельность приостановили на 90 суток, но владельцы могут возобновить ее после устранения нарушений, но также по решению суда.