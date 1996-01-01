Верхушка айсберга

Мы уже заканчивали разговор с начальником Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу Феликсом ВАСИЛЬКОВЫМ, когда ему на подпись принесли спецсообщение в Москву. В приемной ожидали еще несколько старших офицеров, поэтому задерживать генерала с новыми вопросами было как-то неудобно. Но Феликс Павлович сам продолжил наш разговор и рассказал, о чем докладывает в министерство.

"Федеральный" список

Оказалось, 26-летний Кирилл КУЗНЕЦОВ стал тридцатым в списке тех, кто числился в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений и был вычислен и задержан в этом году сотрудниками окружной милиции. Успевшего податься в бега активного участника мобильной и хорошо организованной группировки, специализирующейся на рэкете водителей, перевозящих транзитные автомашины по федеральной трассе Хабаровск – Чита, нашли и взяли в Хабаровске, в квартире на улице Тихоокеанской, после чего доставили в территориальный пункт милиции поселка Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области. Ведь последнее вымогательство, как было установлено следствием, задержанный совершил как раз на левом берегу Амура.

Кстати, в том же розыскном списке главка, под № 17, значится и известный в криминальных кругах как "Краб" хабаровчанин Юрий МАСЛЕННИКОВ, задержанный в сентябре на Павелецком вокзале российской столицы. Для достижения своих целей и устранения конкурентов группировка бывшего учителя физкультуры не гнушалась шантажом, похищениями и даже убийствами. На ее счету также вымогательства, разбойные нападения, кражи и угоны дорогих авто, контроль за другими ОПГ с целью сбора средств в кассу "Общака". Серьезные коррупционные связи помогали криминальному лидеру долгое время оставаться вне правового поля. Интересно, что и в момент своего задержания он находился в компании очень крупного федерального чиновника. Но когда последний узнал, что Масленникова берут по обвинению в организации серии заказных убийств на Дальнем Востоке, то благоразумно решил не вмешиваться.

По следу "зеленых дорожек"

Кстати, проблема борьбы с коррупцией как раз и стала основной темой нашего разговора с начальником окружной милиции. Генерал Васильков подчеркнул, что его особую обеспокоенность вызывает теневой сектор экономики. По его мнению, в нашем регионе он достиг масштабов, которые несут реальную угрозу национальной безопасности страны. Хотя, по сравнению с тем же Южным федеральным округом, где Феликс Павлович до недавнего времени работал, дальневосточники выглядят намного законопослушнее. Тем не менее далеко не секрет, что и здесь наиболее серьезные экономические преступления – взять ту же контрабанду леса или ценных биоресурсов – совершаются не без помощи "зеленых дорожек", проложенных в кабинеты высоких чиновников.

– Поэтому в борьбе с коррупцией мы в первую очередь обращаем внимание на выявление и документирование контактов криминальных деятелей с должностными лицами органов власти и управления, а также на расходование бюджетных средств, выделяемых Правительством РФ на федеральные целевые программы, связанные с созданием инфраструктуры для проведения в 2012 году во Владивостоке саммита АТЭС и строительством трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан", а также на реализуемые в регионе важнейшие национальные проекты, – отметил начальник Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. – Недавно, кстати, по нашим материалам уже возбуждено первое уголовное дело, касающееся строительства объектов предстоящего саммита во Владивостоке. Пока – по факту осуществления предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования.

Как выяснили оперативники окружной милиции, крупная организация выиграла конкурс на проектирование объектов саммита АТЭС-2012, в том числе моста через бухту Золотой Рог, концертно-спортивного комплекса и ряда других, после чего наняла субподрядчиком на выполнение работ некое ООО. По существующему законодательству в организации, осуществляющей проектирование, должно быть не менее половины специалистов, имеющих специальные допуски. На деле же свыше 16,5 млн рублей было перечислено в ООО с единственной штатной сотрудницей – она же являлась и руководителем этого предприятия. Причем с юридическим образованием, что отнюдь не предостерегло новоявленную предпринимательницу от совершения преступления. Следствию еще предстоит установить, кто же за ней стоял.

В Приморье недавно взяли очередного матерого взяточника – заместителя начальника Управления охраны окружающей среды администрации края, успевшего положить в свой карман без малого три миллиона рублей. Он вымогал откат в двадцать процентов от цены государственного контракта на строительство полигона твердых бытовых отходов за подписание актов о приемке выполненных работ и о вводе объекта в эксплуатацию.

Без приписок не обошлось

Еще два уголовных дела по ч.1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") были возбуждены в отношении теперь уже бывшего директора Амурского филиала Федерального государственного учреждения "Межрегиональное учреждение по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Дальний Восток"). Сотрудники милицейского главка установили, что этот руководитель не только подписывал акты о приемке невыполненных работ на федеральной автомобильной дороге "Амур" (Чита – Хабаровск), но и исправно перечислял "исполнителям" деньги. В общей сложности – порядка 34 млн рублей. Их, кстати, уже удалось вернуть государству. По словам Василькова, объем хищений при строительстве – прежде всего, дорог – составляет, как показывает весь его предыдущий милицейский опыт, порядка 30% от выделяемых средств. Но он и здесь в какой-то мере отметил относительную "чистоту" дальневосточников. В октябре он, сам сев за руль, проехал от Читы до Хабаровска. Так вот, на территории ДВФО осталось всего около 70 километров трассы, еще не покрытой асфальтом. Это как раз в Амурской области. В Забайкалье же таких участков было гораздо больше.

Конец карьере

А недавно глава окружной милиции заслужил отдельную благодарность от заместителя Главного прокурора России – за взятую с поличным чиновницу, которая с помощью посредничества своего гражданского мужа брала взятки с коммерсантов за положительное решение вопроса в части выигрыша в конкурсе на право заключения договора аренды помещений, находившихся в федеральной собственности. Теперь даме, которая числилась начальником отдела территориального управления Федерального агентства управления госимуществом по Хабаровскому краю, придется ответить по закону вместе со своей второй "половинкой". Впрочем, не очень-то чтят сотрудники окружной милиции и других нечистых на руку представителей власти. Так, после совместной операции с коллегами из УВД по ЕАО был арестован первый заместитель главы Смидовичского района, который вымогал у предпринимателя полмиллиона рублей за выдачу разрешения на проведение земляных работ. А в случае отказа обещал создать невыносимые условия для работы. При получении денег чиновник и посредник, являющийся работником той же администрации, были задержаны с поличным.

Только за 10 месяцев 2009 года в ДВФО выявлено 1430 преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. В том числе 289 фактов взяточничества, а также 227 преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. И, по словам Василькова, в скором времени дальневосточных коррупционеров ждут новые громкие разоблачения.