Подведены криминальные итоги новогодне-рождественских каникул

Как считает начальник УВД по Приморскому краю Андрей Николаев, подводя итоги работы своих подчиненных в Новогодние праздники, благодаря профессиональной слаженной работе сотрудников милиции в этом году заметно снизилось количество преступлений и правонарушений в общественных местах и на улицах.

Как пример, сравнение с прошлогодними новогодними празднествами, когда было совершено 100 преступлений против 75 в году наступившем. К этому, добавляет генерал, более чем на половину сократилось число совершенных краж и угонов автотранспорта.

Что до самих нюансов работы милиции, то в новогодние праздники приморские милиционеры несли службу в рабочем режиме - ежедневно охрану общественного порядка обеспечивали около 1800 сотрудников подразделений милиции общественной безопасности. Маршруты патрулирования инспекторов ГАИ, патрульно-постовой службы милиции, вневедомственной охраны были максимально приближены к местам массового отдыха жителей и гостей Приморского края, а также к территориям спальных районов. Подобные меры безопасности позволили предотвратить случаи нарушения общественного спокойствия в местах проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества.

Меры профилактики, направленные на пресечение рецидивной преступности, а также усиление контроля над "подучетным элементом" позволили в этом году на 15,6% сократить число преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности.

Кроме того, считает начальник УВД, удалось обуздать бич всех долгоиграющих праздников - бытовую преступность, которая "упала" аж на 72%. Всего в праздный период произошло 21 преступление, совершенное в "кухонно-коридорных" условиях.