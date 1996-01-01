Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подведены криминальные итоги новогодне-рождественских каникул
Как считает начальник УВД по Приморскому краю Андрей Николаев, подводя итоги работы своих подчиненных в Новогодние праздники, благодаря профессиональной слаженной работе сотрудников милиции в этом году заметно снизилось количество преступлений и правонарушений в общественных местах и на улицах.
Как пример, сравнение с прошлогодними новогодними празднествами, когда было совершено 100 преступлений против 75 в году наступившем. К этому, добавляет генерал, более чем на половину сократилось число совершенных краж и угонов автотранспорта.
Что до самих нюансов работы милиции, то в новогодние праздники приморские милиционеры несли службу в рабочем режиме - ежедневно охрану общественного порядка обеспечивали около 1800 сотрудников подразделений милиции общественной безопасности. Маршруты патрулирования инспекторов ГАИ, патрульно-постовой службы милиции, вневедомственной охраны были максимально приближены к местам массового отдыха жителей и гостей Приморского края, а также к территориям спальных районов. Подобные меры безопасности позволили предотвратить случаи нарушения общественного спокойствия в местах проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества.
Меры профилактики, направленные на пресечение рецидивной преступности, а также усиление контроля над "подучетным элементом" позволили в этом году на 15,6% сократить число преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности.
Кроме того, считает начальник УВД, удалось обуздать бич всех долгоиграющих праздников - бытовую преступность, которая "упала" аж на 72%. Всего в праздный период произошло 21 преступление, совершенное в "кухонно-коридорных" условиях.
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Школа для лидеров