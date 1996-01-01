"Стелс" прикрыли

Судебные приставы выполнили решение суда о приостановлении деятельности ночного клуба "Стелс" на 30 суток.

Документ, наделивших приставов такими полномочиями поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока в пятницу, 25 декабря 2009 года.

В этот же день судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и выехал по адресу указанному в документах, чтобы незамедлительно исполнить решение суда. Такое решение суд Ленинского района г. Владивостока вынес на основании проведенной проверки, которая обнаружила в развлекательном заведении множество нарушений пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью посетителей.

Судебный пристав-исполнитель вручил руководителю пожароопасного объекта копию постановления о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил, что если ночной клуб продолжит свою работу, руководитель понесет персональную уголовную ответственность.