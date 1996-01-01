Премиальный распил стал уголовным делом

Закончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении начальника отдела финансового обеспечения ИФНС России по Первореченскому району г. Владивостока Менхи КРОЧАК.

В ходе следствия было установлено, что г-жа Крочак вступила в преступный сговор с руководителем ИФНС по Первореченскому району г. Владивостоку и выполняла её, не обязательные для исполнения указания об изъятии части средств материального стимулирования (далее СМС) у сотрудников инспекции, перечисляемых в налоговую инспекцию по итогам каждого квартала.

Согласно распределенным ролям, начальник давала Крочак указание о сборе части от начисленных СМС с определенных сотрудников, с которых взималась определенная часть. Обвиняемая указывала данным сотрудникам сумму от полученного вознаграждения, которую им необходимо было вернуть ей обратно. Далее полученные от сотрудников деньги делились на три части.

Первую, большую часть, Крочак передавала руководителю на личные нужды и расходы. Вторая и третья части ею передавались на неофициальные премирования сотрудников ИФНС по Первореченскому району г. Владивостоку - негосударственных служащих.

Таким образом, Крочак используя свое служебное положение, вступив в преступный сговор с руководителем ИФНС по Первореченскому району г. Владивостоку, незаконно завладела денежными средствами 15 сотрудников в сумме более 330 тысяч рублей, 250 тысяч из которых она передала руководителю.

Следственными органами ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Крочак завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении руководителя ИФНС по Первореченскому району г. Владивостока выделено в отдельное производство. В настоящее время расследование по нему продолжается.

Уголовное дело расследовал следственный отдел по г. Владивостоку следственного управления СКП РФ по Приморскому краю.