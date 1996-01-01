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Сенсационно суровое наказание получил бывший сотрудник ГИБДД из Архангельска
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В суде было доказано сразу 24 эпизода получения жадным гаишником денег с автолюбителей за оказание тех или иных услуг.
По словам следователей, у инспектора был четкий прайс-лист. Так, за прием документов для регистрации автомобиля без очереди он брал 1000 руб., а за снятие с учета требовал уже 3000 руб. Сыщикам удалось доказать, что инспектор успел собрать с автолюбителей 330 тыс. руб. И речь идет только о доказанных суммах. В ходе суда инспектор ГИБДД был признан виновным и получил 8 лет лишения свободы.
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