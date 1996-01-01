ТИГР закончил голодовку

В среду, 23 декабря, активист ТИГРа, член КПРФ Александр САМСОНОВ вышел на свободу. Одновременно прекратили голодовку солидарности его брат Артем САМСОНОВ и депутат Думы Владивостока Анатолий ДОЛГАЧЕВ. Все трое с центральной площади Владивостока отправились в больницу.

Напомним, Александр Самсонов был осужден на десять суток содержания под стражей за то что он, якобы, сопротивлялся сотрудникам милиции, срывавшим флаги с его личного автомобиля во время акции протеста автомобилистов 12 декабря 2009 г.. Протестуя против решения суда, и в знак солидарности с Александром, его брат Артем Самсонов и депутат Думы Владивостока Анатолий Долгачев объявили голодовку, которую провели в своих автомобилях на центральной площади краевого центра Приморья.

- Тяжело было на второй и третий день голодовки - болел живот и очень хотел кушать. Потом голод прошел, - рассказывает Анатолий Долгачев. - Ухудшение наступило вчера. Начало щемить сердце. В глазах двоится и поташнивает. Самое время заканчивать голодовку.

Стоим рядом с их машинами. На улице относительно тепло - всего минус 10. Но на пронзительном ветру пальцы рук без перчаток начинают ныть от холода уже через 15 минут. А ребята провели здесь 7 суток!

Правда, помогали товарищи - подвозили в канистрах топливо для машин и горячий чай. На нем и продержались все это время. Друзья встретили в Александра в городе Артеме, где он отбывал свои десять суток лишения свободы вместе с пьяницами и хулиганами, и привезли на центральную площадь Владивостока. Пошли радостные объятия и рукопожатия.

- Как кормили в заточении?

- Говорят хорошо. Но я ведь тоже объявил голодовку, написав официальный отказ от приема пищи, - сообщил "ЗР" Александр Самсонов.

-Тяжело было голодать?

- Думаю, легче чем брату и Толе (Анатолию Долгачеву - прим. "ЗР"). У меня ведь не было стрессов, к тому же они находились на холоде.

- А что оказалось самым тяжелым?

- Полное отсутствие какой-либо информации, - после продолжительного раздумья сообщил Александр Самсонов.

Он рассказал, что написал о своем заключении рассказ, который намерен выложить в Интернете сразу после завершения.

Все трое с центральной площади отправились в больницу, чтобы проверить состояние здоровья после перенесенных лишений и подлечиться.