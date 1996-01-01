Во Владивостоке продолжается демонтаж незаконных "торговых точек"

По поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА управления усилили работу по борьбе с несанкционированной торговлей.

За прошедшую неделю управлением торговли и услуг администрации города пресечена несанкционированная торговая деятельность по нескольким адресам - ул.Луговая, 21; ул.Ручейная; ул.Фадеева,10-14; ул.Калинина, 273; ул.Фадеева, 1Б ("блошиный рынок"); ул.Трамвайная, 14; проспект Острякова. На сегодняшний день в краевом центре выявлено около 750 незаконных объектов, а ликвидировано 540 самовольных построек, 210 из них - по гостевому маршруту. Стоит отметить, что в 2008 году был выявлен 521 незаконный объект, а демонтирован - 351. Распоряжением администрации города Владивостока определен очередной перечень незаконно установленных объектов, подлежащих освобождению.