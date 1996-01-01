Экс-начальник таможенного поста "Морской порт Находка" предстанет перед судом

Летом 2009 года начальник Находкинской таможни и начальник отдела таможенного поста "Морской порт Находка" осуждены за должностные преступления к лишению свободы условно. Бывший начальник таможенного поста находился с 2007-го по октябрь 2009-го в федеральном розыске, скрывшись от следствия. Четвертый соучастник преступления до сих пор в розыске. Напомним, речь идет о контрабандных делах 2004-2005 годов. Таможенникам было достоверно известно, что под видом строительных материалов в зоне деятельности Находкинской таможни на морских судах в адрес различных коммерческих организаций ввозились крупные партии товаров народного потребления. В результате безнадзорности не уплачено таможенных пошлин и сборов более 800 млн рублей.