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Эрнеста Бахшецяна готовятся убить?
Бывшего руководителя Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Эрнеста БАХШЕЦЯНА готовятся убить по дороге из СИЗО Владивостока к месту отбывания наказания, такую информацию распространил адвокат бывшего таможенного генерала.
- Меня об этом предупредил оперативник высокого ранга, которому я вполне доверяю, - сообщила "ЗР" адвокат генерала таможенной службы Наталья БЕЛОВЦЕВА. - По понятным причинам я не могу назвать имя источника.
Специалисты согласны, что угроза вполне реальна.
- Основания для опасений существуют. Они реальны. Его информация о действующих контрабандных каналах опасна для высокопоставленных контрабандистов, и его как живого свидетеля по будущим уголовным делам могут попытаться устранить, - пояснил руководитель Центра изучения организованной преступности Виталий НОМОКОНОВ.
Эрнест Бахшецян сообщил, что, хотя у него трехместная камера и СИЗО переполнено, тем не менее, вопреки правилам, его уже несколько раз оставляли в одиночестве в камере, в том числе и на ночь. Так что существует угроза покушения на него и в камере. Но самый подходящий момент - в дороге, полагают специалисты.
Жена генерала Людмила АЛАТОРЦЕВА обратилась в Министерство юстиции и другие инстанции с просьбой отправить Бахшецяна не поездом, а самолетом, причем все расходы предложила взять на себя.
- Дорого, конечно. Ведь надо оплатить перелет не только Эрнеста Анзоровича, но и его охраны. Но это, пожалуй, единственно реальный способ предотвратить покушение, - полагает Наталья Беловцева.
Однако ни одно из ведомств, куда обратились родные Бахшецяна, не ответило на обращение осужденного генерала и его родных. Версия адвоката об угрозе покушения на ее подзащитного базируется на том, что сам Бахшецян утверждает: дело против него за несколько миллионов долларов сфабриковали высокопоставленные коррумпированные "силовики" по заказу контрабандистов. Кстати, зарубежные специалисты публично называют дело Бахшецяна одним из самых ярких примеров фабрикации в современном российском судопроизводстве. Генерал и его защита заявили о намерении обратиться в Верховный суд России.
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