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Универсамы ждут должников!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В пятницу, 18 декабря 2009 года в двух универсамах Владивостока: "В-Лазер", расположенный по адресу Океанский проспект, 52"а" и "Сотка", Проспект 100-летия Владивостока, 40, пройдет акция "В новый год - без долгов".

Организованная Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю она призвана напомнить жителям Владивостока о необходимости погасить долги. Также подобные мероприятия состоятся и в других городах Приморского края.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Приморскому краю, в этот день в указанных торговых центрах будут работать выездные группы судебных приставов Ленинского и Первореченского районов Владивостока, оснащенные переносными базами данных.

Обратившись в магазине к судебному приставу с удостоверяющим личность документом, все желающие смогут узнать о наличии задолженности, а также на месте погасить ее либо предъявить судебному приставу квитанцию об оплате. Кроме этого, граждане смогут получить консультации, касающиеся исполнительного производства.

Данная акция проводится в г. Владивостоке впервые. Ее цель - предоставить жителям города возможность рассчитаться с долгами в удобное для них время - по пути домой после окончания рабочего дня. Мероприятие окажется весьма полезным, в том числе и гражданам, собирающимся выехать за рубеж в дни новогодних праздников и опасающихся остаться "невыездными" из-за наличия невыполненных долговых обязательств.

Принять участие в акции и рассчитаться накануне Нового года с долгами жители Ленинского района г. Владивостока могут 18 декабря 2009 года в супермаркете "В-лазер" с 17.00 до 20.00, жители Первореченского района - в супермаркете "Сотка" - с 15.00 до 19.00.

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