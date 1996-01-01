Почта России призывает к бдительности

В последние дни жители Владивостока стали обращаться в Управление федеральной почтовой связи Приморского края, сообщая о том, что по домам ходят люди и предлагают жильцам принять участие в почтовой акции и приобрести товары почтой.

В свете сложившихся событий Почта России информирует жителей Владивостока о том, что подобные акции почта не проводит. А люди, которые, возможно, представляются работниками почты, таковыми не являются. Все акции и конкурсы, которые объявляет Почта России, проводятся в почтовых отделениях. На дому с жителями Владивостока работают только почтальоны, которые всегда имеют при себе удостоверение.