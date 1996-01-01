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Коррупция косит ряды приставов
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю внимательно следят за работой своих сотрудников, моментально реагируя на коррупциогенные и должностные преступления.
За 11 месяцев текущего года в правоохранительные органы уже переданы 44 материала в отношении сотрудников структурных подразделений, по итогам которых возбуждено 7 уголовных дел.
Как сообщила пресс-служба Управления ФССП по Приморскому краю, с целью противодействия коррупции, выявления противоправных действий со стороны судебных приставов, а также предотвращения фактов злоупотребления должностными полномочиями в Управлении работает "телефон доверия" - 41-21-65.
К слову, за 11 месяцев 2009 года на "телефон доверия" поступило 49 сообщений. По всем сообщениям проведены проверки, по одному из них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки).
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