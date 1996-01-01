ТИГР начал голодовку

16 декабря Ленинский мировой суд Владивостока приговорил Александра Самсонова, активиста ТИГРа и помощника депутата гордумы, к 10 суткам административного ареста "за организацию несанкционированного шествия". В ответ на это брат Александра, Артем Самсонов - также активист ТИГРа и депутат-коммунист Анатолий Долгачев объявили голодовку.

В суд Александр Самсонов был доставлен 12 декабря, когда движение "ВладПротест", куда входят представители ТИГРа и КПРФ, намеревалось провести во Владивостоке санкционированные пикеты. Однако на месте сбора - на улице Шилкинской - машины пикетчиков были блокированы силами милиции, а Александра, как официального организатора пикетов, кинули в милицейскую машину и увезли в суд.

15 декабря на пресс-конференции "ВладПротеста" Артем Самсонов рассказал журналистам, что его брату грозит до 15 суток ареста, он оштрафован на 1,5 тыс. руб. и избит при задержании. Сам Александр пообещал в случае ареста начать голодовку, поскольку уверен, что задержали его незаконно, а следовательно, арестовывают ни за что. Артем Самсонов и депутат Анатолий Долгачев поддержали его, решив голодать в машинах на главной площади Владивостока. Сегодня, после вынесения приговора, они подтвердили свое намерение.