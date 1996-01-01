Чита-Хабаровск – без хищений не обошлось

Сразу два уголовных дела возбуждены за злоупотребление должностными обязанностями в отношении бывшего директора Амурского филиала ФГУ "Межрегиональное учреждение по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Дальний Восток").

Сотрудники Главного управления МВД России по ДВФО установили, что этот руководитель не только подписывал акты о приемке невыполненных работ, но и перечислял деньги за их выполнение на федеральной автомобильной дороге "Амур" (Чита – Хабаровск). После подписания документов, как и положено, следовали денежные перечисления на расчетные счета фирм-подрядчиков. За свое безделье они получили около 34 млн рублей.

Почти одновременно возбуждено еще одно уголовное дело, также связанное с трассой Чита – Хабаровск и Федеральным государственным учреждением "Межрегиональное учреждение по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства". Было выявлено, что неустановленное лицо в 2004 году предъявило к оплате поддельный акт выполненных работ, а руководство ФГУ ДСД "Дальний Восток" оплатило пять миллионов рублей за фактически не выполненные работы.