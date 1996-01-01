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Чита-Хабаровск – без хищений не обошлось
Сразу два уголовных дела возбуждены за злоупотребление должностными обязанностями в отношении бывшего директора Амурского филиала ФГУ "Межрегиональное учреждение по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Дальний Восток").
Сотрудники Главного управления МВД России по ДВФО установили, что этот руководитель не только подписывал акты о приемке невыполненных работ, но и перечислял деньги за их выполнение на федеральной автомобильной дороге "Амур" (Чита – Хабаровск). После подписания документов, как и положено, следовали денежные перечисления на расчетные счета фирм-подрядчиков. За свое безделье они получили около 34 млн рублей.
Почти одновременно возбуждено еще одно уголовное дело, также связанное с трассой Чита – Хабаровск и Федеральным государственным учреждением "Межрегиональное учреждение по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства". Было выявлено, что неустановленное лицо в 2004 году предъявило к оплате поддельный акт выполненных работ, а руководство ФГУ ДСД "Дальний Восток" оплатило пять миллионов рублей за фактически не выполненные работы.
ДосьеКак рассказал начальник отдела ГУ МВД РФ по ДВФО Вячеслав САЛМАНОВ, сейчас расследованием этого уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере"), занимается СК при Прокуратуре РФ по Хабаровскому краю. Виновнику преступления, личность которого устанавливается, грозит до десяти лет лишения свободы.
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